Объявлены имена лауреатов Всероссийского конкурса «Золотой сокол - 2020»

В четверг, 19 ноября, в рамках проведенного Центральным домом Российской армии имени М.В. Фрунзе вебинара были подведены итоги и названы имена лауреатов XIV Всероссийского конкурса на лучшие практические результаты культурно-досуговой работы учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол - 2020».

По известным причинам, вместо запланированной церемонии награждения победителей и призеров конкурса, которая должна была состояться в ГДО Самарского гарнизона, итоги завоевывающего все большую популярность масштабного творческого состязания подводили в онлайн-режиме, в ходе вебинара. Но организаторы конкурса - методисты ЦДРА - постарались и в таком формате общения с руководителями и специалистами учреждений культуры создать атмосферу праздника.

Выступившие в роли ведущих начальник методического отдела, заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Хробостов и заместитель начальника методического отдела Елена Гурьянова торжественно объявили, что в завершившемся конкурсе приняли участие 127 учреждений культуры, которые в пяти номинациях представили 177 творческих работ. В конкурсной борьбе участвовали авторы из всех четырех военных округов, трех флотов и Каспийской флотилии, видов и родов Вооруженных сил, главных управлений Минобороны России, других силовых структур, а также гражданских учреждений культуры.

Присланные работы отразили важные события 2020 года: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, проведение в России Года памяти и славы, 160-летие со дня рождения А.П. Чехова, 150-летие со дня рождения И.А. Бунина, активизацию деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». И, конечно же, в поле зрения авторов находилась многогранная жизнедеятельность воинских коллективов.

Решением жюри конкурса победителем в номинации «Лучшая методическая разработка» назван 75-й Дом офицеров (Можайский гарнизон) за методическую работу «Победа одна на всех». Тему Великой Победы в своей работе также раскрыли занявший третье место в этой же номинации Дом офицеров Центрального военного округа и победитель в номинации «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия» Дом офицеров Юргинского гарнизона (Кемеровская область).

И даже в такой номинации, как «Лучший аналитический обзор организации работы учреждений культуры», конкурсанты проявили творческий подход в отражении проекта «Дорога памяти», акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Крылья Победы». А лучшей здесь была признана работа «Деятельность военного учреждения культуры в период пандемии» 60-го Дома офицеров (Ростовская область).

Победу в номинации «Лучший видеосюжет о деятельности учреждения культуры» праздновал Дом офицеров Восточного военного округа, представивший видеосюжет «Развитие бальных традиций в офицерской и кадетской среде на Дальнем Востоке».

По традиции в преддверии подведения итогов конкурса методический отдел провел интернет-голосование в номинации «Лучший видеосюжет за приз зрительских симпатий». Наибольшее число голосов было отдано работе Дома офицеров поселка имени Г.К. Жукова (Курская область).