Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Объявлены имена лауреатов Всероссийского конкурса «Золотой сокол - 2020»

Роман Захаров
14:30 20.11.2020
В связи с пандемией коронавируса, итоги завоевывающего все большую популярность масштабного творческого состязания подводили в онлайн-режиме.
Объявлены имена лауреатов Всероссийского конкурса «Золотой сокол - 2020»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В четверг, 19 ноября, в рамках проведенного Центральным домом Российской армии имени М.В. Фрунзе вебинара были подведены итоги и названы имена лауреатов XIV Всероссийского конкурса на лучшие практические результаты культурно-досуговой работы учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол - 2020».

По известным причинам, вместо запланированной церемонии награждения победителей и призеров конкурса, которая должна была состояться в ГДО Самарского гарнизона, итоги завоевывающего все большую популярность масштабного творческого состязания подводили в онлайн-режиме, в ходе вебинара. Но организаторы конкурса - методисты ЦДРА - постарались и в таком формате общения с руководителями и специалистами учреждений культуры создать атмосферу праздника.

Выступившие в роли ведущих начальник методического отдела, заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Хробостов и заместитель начальника методического отдела Елена Гурьянова торжественно объявили, что в завершившемся конкурсе приняли участие 127 учреждений культуры, которые в пяти номинациях представили 177 творческих работ. В конкурсной борьбе участвовали авторы из всех четырех военных округов, трех флотов и Каспийской флотилии, видов и родов Вооруженных сил, главных управлений Минобороны России, других силовых структур, а также гражданских учреждений культуры.

Присланные работы отразили важные события 2020 года: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, проведение в России Года памяти и славы, 160-летие со дня рождения А.П. Чехова, 150-летие со дня рождения И.А. Бунина, активизацию деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». И, конечно же, в поле зрения авторов находилась многогранная жизнедеятельность воинских коллективов.

Решением жюри конкурса победителем в номинации «Лучшая методическая разработка» назван 75-й Дом офицеров (Можайский гарнизон) за методическую работу «Победа одна на всех». Тему Великой Победы в своей работе также раскрыли занявший третье место в этой же номинации Дом офицеров Центрального военного округа и победитель в номинации «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия» Дом офицеров Юргинского гарнизона (Кемеровская область).

И даже в такой номинации, как «Лучший аналитический обзор организации работы учреждений культуры», конкурсанты проявили творческий подход в отражении проекта «Дорога памяти», акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Крылья Победы». А лучшей здесь была признана работа «Деятельность военного учреждения культуры в период пандемии» 60-го Дома офицеров (Ростовская область).

Победу в номинации «Лучший видеосюжет о деятельности учреждения культуры» праздновал Дом офицеров Восточного военного округа, представивший видеосюжет «Развитие бальных традиций в офицерской и кадетской среде на Дальнем Востоке».

По традиции в преддверии подведения итогов конкурса методический отдел провел интернет-голосование в номинации «Лучший видеосюжет за приз зрительских симпатий». Наибольшее число голосов было отдано работе Дома офицеров поселка имени Г.К. Жукова (Курская область).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:18 В стране и мире
Видео
Координатор движения «Синие ведерки» рассказал, к чему приведут штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
14:54 В стране и мире
ЦИК объявил Санду победителем президентских выборов в Молдавии
13:51 Эксклюзив
Видео
На свободе: первые кадры с вызволенным под Владимиром из двухмесячного плена ребенком
13:49 В стране и мире
Президент Армении назначил нового министра обороны
11:38 В стране и мире
Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
Популярное
Популярное
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
Видео
Бушующая стихия: в Воронежской области горят леса на площади 65 гектаров
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Видео
«Стеклянные» оковы: российские автовладельцы делятся видео с их автомобилями после ледяного дождя
Найдено революционное средство против рака
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.