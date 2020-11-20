Подразделения ТОФ помогают ликвидировать последствия циклона на острове Русский
Личный состав отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота (ТОФ) привлечен к работам по ликвидации последствий мощного циклона, который накануне принес в Приморский край ледяной дождь, сильный ветер и снегопады.
Решением командования ТОФ для оказания помощи городским аварийным бригадам привлечено порядка 60 военнослужащих флота и порядка 10 единиц специальной техники повышенной проходимости, в том числе автокран, самосвалы, экскаватор.
Подразделение также оснащено бензопилами, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Военные инженеры работают на объектах острова Русский, где осуществляют опиловку и вывоз упавших и поврежденных деревьев, очистку дорог и обколку льда.