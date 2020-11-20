Армия Подразделения ТОФ помогают ликвидировать последствия циклона на острове Русский Ян Брацкий Военные инженеры расчищают дороги и вывозят упавшие и поврежденные деревья. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда Личный состав отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота (ТОФ) привлечен к работам по ликвидации последствий мощного циклона, который накануне принес в Приморский край ледяной дождь, сильный ветер и снегопады. Решением командования ТОФ для оказания помощи городским аварийным бригадам привлечено порядка 60 военнослужащих флота и порядка 10 единиц специальной техники повышенной проходимости, в том числе автокран, самосвалы, экскаватор. Подразделение также оснащено бензопилами, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Военные инженеры работают на объектах острова Русский, где осуществляют опиловку и вывоз упавших и поврежденных деревьев, очистку дорог и обколку льда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика