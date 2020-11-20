Минобороны досрочно построит комплекс переброски воды в реку Черная в Крыму

Вопрос с обеспечением чистой водой жителей Севастополя может быть решен с опережением сроков. Военные строители досрочно сдадут новый гидрологический комплекс для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная, сообщает 20 ноября Министерство обороны Российской Федерации.

На берегу реки Бельбек будет создан накопительный бассейн с водозабором. Военным строителям предстоит проложить водовод, построить насосные станции и очистные сооружения. В ковшовый водозабор будет поступать вода, после очистки она будет подаваться в Днепровский водопровод.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра. Он поступала из Северо-Крымского канала через Днепровский водовод в Севастополь. После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла канал. С середины октября 2020 года началась реализация плана по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя, утвержденного правительством РФ.