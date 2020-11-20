Армия В Подмосковье применили новейшую боевую машину разведки и управления ПВО: кадры учений Андрей Аркадьев Военнослужащие продемонстрировали свои навыки работы на новейшей технике. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Подразделения ПВО Тульского гвардейского соединения ВДВ провели тренировку под Наро-Фоминском. На занятиях военнослужащие применили новейшую боевую машину разведки и управления ПВО БТР-МРУ-Д, сообщает Минобороны России. «Основной упор при проведении занятий делался на практические действия при работе на новейших системах разведки и наблюдения за воздушными целями в целях качественной организации противовоздушной обороны войск при совершении марша и подготовке к стрельбе по низколетящим средствам воздушного нападения», - говорится в сообщении. Новейшая боевая машина разведки и управления ПВО БТР-МРУ-Д, созданная на базе БТР-МДМ «Ракушка», позволяет в короткие сроки обнаруживать средства воздушного нападения. БТР-МДМ «Ракушка-М» - многоцелевой десантный модернизированный бронетранспортер. Предназначен для повышения мобильности сил десанта и их быстрой переброски в нужный район. Бронетранспортер способен плавать и ездить по пересеченной местности. На шоссе машина разгоняется до 70 километров в час и способна без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 километров. Кроме того, «Ракушка» отлично подходит для доставки боеприпасов, запчастей для боевой техники и горюче-смазочных материалов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика