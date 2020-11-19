С песней под окна: ветеранов-артиллеристов поздравили с годовщиной образования войск

В преддверии годовщины образования артиллерии и ракетных войск военнослужащие поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. В Московской области бойцы устроили индивидуальный концерт под окнами 93-летнего Николая Пучешкина.

В этой время под Самарой военный оркестр дал концерт у дома 96-летнего кавалера медали «За отвагу», наводчика легендарной «Катюши» Льва Атменеева. Он сам вышел во двор несмотря на просьбы послушать музыку дома.

Прославленный ветеран рассказал о буднях Великой Отечественной войны - и особенно отметил битву за Сталинград, когда на улице было минус 40, а не четыре градуса тепла, как сейчас.