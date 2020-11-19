Боги войны: в России отмечают День ракетных войск и артиллерии

«Боги войны» сегодня отмечают свой профессиональный праздник - 76 лет со дня основания ракетных войск и артиллерии. С годовщиной ветеранов и действующих военнослужащих поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что во все времена пушкари и бомбардиры, артиллеристы и ракетчики с честью несли свою службу. По словам главы военного ведомства, сегодня личный состав войск, как и прежде демонстрирует профессионализм и безупречную боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники.

На Лужском полигоне прошли тактико-специальное занятие со стрельбой из всех типов боевой техники, состоящей на вооружении наших артиллеристов. На позициях разместились курсанты и слушатели Михайловской военной артиллерийской академии. Каждый из них обучен стрельбе из любого орудия и в любой должности.

Четверокурсник Роман Лизунов в этот раз был «заряжающий» - таскал тяжелые снаряды весом по 46 килограммов каждый. Но если надо, он может выполнить задачу и на месте командира расчета.

«От нас зависит жизнь пехоты и танков. Не зря гласит поговорка: "Пот артиллериста сберегает кровь пехоты". Без нас никуда», - рассказал Роман Лизунов.

В занятиях участвовали более 700 человек и 100 единиц техники. И вот наступил момент своеобразного «крещендо» - «огневого налета», когда гаубицы и реактивные установки должны одновременно обрушить на противника всю свою мощь.

Реактивная система залпового огня выпустила весь боекомплект всего за 30 секунд. И в качестве яркого финала - массированный удар оперативных тактических ракетных комплексов «Точка-У» и «Искандер».

Ракета комплекса «Точка-У» летит со скоростью километр в секунду, у «Искандера» - в 6 раз быстрее скорости звука. Мишени были установлены на дальности более 60 километров. Цели были поражены с феноменальной точностью.

Право выполнить пуски из столь грозного высокоточного оружия предоставили лучшим из лучших. Курсант 5-го курса Александр Амелин - как раз из таких. И этот, важнейший для себя экзамен, он с успехом сдал.

«Первый раз ведь видим это, поэтому испытал большое кол-во эмоций, счастье, успех, то, что все получилось. Безусловно я очень рад, что получилось то, к чему стремились», - поделился впечатлениями Амелин.

Они умеют стрелять из любых орудий. Готовы успешно выполнять задачи на любой местности, в любую погоду, днем и ночью. Потому артиллерия была и остается главной ударной силой Сухопутных войск.