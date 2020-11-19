Евкуров оценил состояние военных полигонов ЮВО

Воинские части и полигоны седьмой военной базы и 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии готовы к зимнему периоду обучения.

Об этом во время проверки заявил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он осмотрел учебные классы, которые оборудованы новейшими учебно-тренировочными средствами и компьютеризованными тренажерами, а также стрелковый тир, танкодром и объекты инфраструктуры.

Также Евкуров отметил, что количество мероприятий боевой подготовки за последние четыре года выросло более чем в два раза, а направление и сроки модернизации соответствуют запланированным.