Свыше 4000 боевых упражнений выполнили флотские ракетчики и артиллеристы в 2020 году

Свыше 4000 боевых упражнений с применением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб выполнено военнослужащими флота в 2020 году. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в своем поздравлении с Днем ракетных войск и артиллерии.

В ходе плановой боевой подготовки и проверок боевой готовности сил ВМФ также выполнено свыше 30 практических стрельб высокоточным ракетным оружием, отметил он.

По словам Евменова, специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ вносят неоценимый вклад в поддержание высокой боевой готовности сил флота.

«Благодаря их умелым действиям корабли и подводные лодки успешно выполняют задачи по ведению огня с морских и океанских направлений», – подчеркнул Евменов.

Флот продолжает оснащаться современными высокоточными системами наведения и применения вооружения, а потому службу в нем проходят ракетчики-артиллеристы с высочайшим уровнем профессионализма, отметил главком.

«Служба ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ активно пополняется новыми образцами вооружения, в том числе и системами, не имеющими аналогов в мире. Лучшими учеными и конструкторами страны для Военно-Морского Флота созданы и создаются носители ракетного вооружения, которые опережают научно-технический процесс в сфере средств борьбы на море», – заявил Евменов.

В заключение главнокомандующий пожелал специалистам службы ракетно-артиллерийского вооружения, их родным и близким крепкого флотского здоровья, успехов и благополучия.