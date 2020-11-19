Армия Фомин обсудил с главой минобороны Гвинеи вопросы двустороннего сотрудничества Виктория Ивашечкина Также стороны отметили заинтересованность в расширении связей между оборонными ведомствами двух стран. © Фото: Минобороны РФ Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с главой минобороны Гвинеи Мохамедом Диане вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «Состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с государственным министром по делам президента Гвинейской Республики, министром обороны Гвинеи Мохамедом Диане», - сказано в сообщении. Уточняется, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отметили заинтересованность в расширении связей между оборонными ведомствами двух стран. Помимо этого, Фомин и Диане обсудили вопросы военного образования, борьбы с терроризмом, участия гвинейских представителей в международных мероприятиях. Также сообщается, что во время переговоров гвинейский руководитель выразил благодарность министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола, а также за вклад в развитие российско-гвинейского военного сотрудничества В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика