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Фомин обсудил с главой минобороны Гвинеи вопросы двустороннего сотрудничества

Виктория Ивашечкина
23:21 19.11.2020
Также стороны отметили заинтересованность в расширении связей между оборонными ведомствами двух стран.
Фомин обсудил с главой минобороны Гвинеи вопросы двустороннего сотрудничества
© Фото: Минобороны РФ

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с главой минобороны Гвинеи Мохамедом Диане вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с государственным министром по делам президента Гвинейской Республики, министром обороны Гвинеи Мохамедом Диане», - сказано в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отметили заинтересованность в расширении связей между оборонными ведомствами двух стран.

Помимо этого, Фомин и Диане обсудили вопросы военного образования, борьбы с терроризмом, участия гвинейских представителей в международных мероприятиях.

Также сообщается, что во время переговоров гвинейский руководитель выразил благодарность министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола, а также за вклад в развитие российско-гвинейского военного сотрудничества

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