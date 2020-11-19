Новый военный медцентр в Оренбурге на 50% увеличил число койко-мест для пациентов с COVID-19

Многофункциональный медицинский центр Минобороны России, который был построен в Оренбурге весной этого года, увеличил на 50% (с 60 до 90) количество койко-мест в связи с возросшей потребностью из-за коронавируса.

«Мы добавили 30 коек, из них 10 реанимационных. Помещения нового медцентра это позволяли. Увеличение мест связано с возросшей потребностью в данный период времени. Сейчас штатные койки загружены на 93%», - сказал начальник Оренбургского филиала 426 военного госпиталя подполковник Андрей Степанов.

Степанов также отметил, что медцентр является принципиально новым видом медицинского учреждения, в котором реализованы самые современные и перспективные решения, практически полностью исключающие вероятность инфицирования персонала и одних пациентов от других. Лечение получили уже около 800 человек. Это не только военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры, но и гражданское население.

Медцентр состоит из двух инфекционных отделений, а также приемного, реанимационного, диагностического и дезинфекционного. Вся сточная вода, а также дождевая вода с территории поступает в канализационную сеть только после полного обеззараживания. Передача инфекции от пациента к персоналу исключена, так как специальная система вентиляции предусматривает обеззараживание воздуха и исключает поступление воздуха из бокса в коридор и на улицу даже при открытых дверях. Врачи общаются с пациентами через специальные голосовые помощники, которые установлены возле каждой койки.

Диагностическое отделение оборудовано современным аппаратом КТ, УЗИ, аппаратом ПЦР-диагностики, другим оборудованием, позволяющим проводить диагностические исследования пациентам на самом современном уровне. Кроме того, центр оснащен передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате. В медцентре оборудована полноценная операционная, чтобы оперативно оказывать при необходимости хирургическую помощь пациентам.