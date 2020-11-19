Военные медики обследовали больных в Шадринске

Военные медики, направленные в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, провели обследование больных в Шадринске.

По результатам осмотра принято решение перевести 20 наиболее тяжелых пациентов в клиники регионального центра. Они размещены в палатах интенсивной терапии и круглосуточно находятся под наблюдением военных реаниматологов.

Сводный медицинский отряд Минобороны, по указанию главы ведомства Сергея Шойгу, прибыл в Курган три недели назад. В его составе специалисты различного профиля с опытом диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.