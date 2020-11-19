Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды победителям и лауреатам Всеармейского фестиваля «Армия России-2020»

«Сегодня мы в седьмой раз собрались на этой замечательной приятной церемонии награждения офицеров. Не только офицеров - всех тех, кто в течение этого года заслужил право стоять на этой сцене. Чтобы это сделать, многие из вас действительно совершили неординарные поступки», - сказал глава Минобороны на торжественной церемонии награждения.

Шойгу подчеркнул, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Нагорном Карабахе, где каждый час надо быть абсолютно сосредоточенным и сконцентрированным.

«Потому что ты выполняешь задачи, которые перед тобой поставило Отечество, и которые поставил Верховный главнокомандующий Российской Федерации», - заявил министр.

Также глава МО РФ заявил, что Вооруженные силы России - это то ведомство, которое не может уйти на самоизоляцию.

«В течение всего этого года мы выполняем свои основные задачи. Естественно, участвовали в жизни страны и в тех сражениях и битвах, которые разворачивались на полях пандемии - так это можно назвать», - сказал Шойгу.

Он отметил, что в борьбе с коронавирусом продолжают участвовать тысячи военных врачей.

«По всей территории нашей страны и за ее пределами задействованы все - не только наши врачи, но и наши летчики, инженеры и войска РХБЗ, наши институты. Вы знаете о том, что наш 48-й ЦНИИ является одним из разработчиков вакцины, которая на сегодняшний день у нас по праву считается одной из самых эффективных», - подчеркнул Шойгу.

Министр поздравил всех, кто вышел на сцену для получения заслуженных наград.

«В каждом Главкомате, в каждом округе, были те, кто оценивал работу родов, видов, бригад, полков, дивизий, армий, эскадрилий, флотов. Это люди высокого профессионализма, люди, имеющие огромный опыт», - заявил он.

Отборочные этапы Всеармейского фестиваля «Армия России-2020» проходили на протяжении всего года по всей стране. В разных родах войск проводились профессиональные конкурсы и смотры, оценивались итоги годовой работы. Награждение прошло в десяти номинациях: «Специальная миссия», «Военстрой», «Прорыв в будущее», «Морской волк», «Мужество и честь», «На страже здоровья», «Память сильнее оружия», «Воздушный ас», «Безопасная среда», «Центр управления». На фестивале отметили заслуги тех, кто на службе не просто преодолевает трудности и успешно выполняет задачи, а совершает настоящие подвиги.