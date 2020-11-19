В НЦУО вручают награды победителям фестиваля «Армия России»

В Национальном центре управления обороны проходит церемония награждения лауреатов фестиваля «Армия России». Он проводится уже в седьмой раз по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

На фестивале отмечают заслуги тех, кто на службе не просто преодолевает трудности и успешно выполняет задачи, а совершает настоящие подвиги. Глава военного ведомства лично вручает награду «Мужество и честь» за героический поступок.

Награждают не только военных, но также и ученых и общественных деятелей, внесших вклад в укрепление обороны страны. Всего десять номинаций. Среди лауреатов и летчики, и моряки, и специалисты РХБЗ, которые проводят дезинфекцию, и военные медики, которые работают в «красных зонах».

Один из лауреатов в номинации «Мужество и честь» - командир авиационного отряда противолодочного полка Дмитрий Крюков, проходящий службу в Хабаровском крае. Ему удалось посадить самолет, у которого не была выпущена стойка шасси.