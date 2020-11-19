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Герасимов озвучил цели деятельности Военного комитета ОДКБ на ближайшие пять лет

Ян Брацкий
14:26 19.11.2020
В ходе заседания главы военных делегаций обсудили военно-политическую обстановку в зоне коллективной безопасности, а также актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической областях.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов подвел итоги очередного заседания Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Участники встречи обсудили военно-политическую обстановку на границах ОДКБ и договорились продолжить обмен информацией о вызовах и угрозах государствам - членам организации в целях выработки и принятия совместных решений по обеспечению коллективной безопасности.

«Подвели итоги военного сотрудничества государств - членов ОДКБ в 2015-2020 годах и определили основные направления его развития на очередной пятилетний период. Уточнили порядок дальнейшей работы по организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в следующем году, совершенствованию структуры и состава Коллективных авиационных сил ОДКБ, обеспечению готовности Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ к выполнению задач по предназначению», - отметил в своей речи Герасимов.

Также на заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия оборонных ведомств государств организации в области военной медицины. Участники диалога рекомендовали уполномоченным органам военного управления оборонных ведомств государств - членов ОДКБ ежегодно проводить рабочие встречи руководителей медицинских служб по наиболее актуальным проблемным вопросам медицинского обеспечения.

«Итоги проведенного заседания Военного комитета будут способствовать поддержанию региональной стабильности и укреплению коллективной безопасности государств - членов организации», - подвел итог начальник Генштаба ВС РФ.

Заседание Военного комитета ОДКБ состоялось 19 ноября под председательством Валерия Герасимова в режиме видеосвязи. В нем приняли участие начальники Генеральных штабов Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Киргизской Республики, а также начальник Объединенного штаба ОДКБ и заместитель генерального секретаря ОДКБ.

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