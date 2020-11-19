Минобороны досрочно получило 18 тысяч комплектов экипировки «Ратник»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) досрочно поставил в войска в этом году почти 18 тысяч комплектов экипировки «Ратник», сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и введенными ограничениями, выполнен с опережением сроков», - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева.

«Ратник» включает десятки подсистем, в том числе несколько видов тепловизионных прицелов, автомат, пулемет или снайперскую винтовку, планшет, боевой защитный комплект 6Б49, систему управления «Стрелец», видеокамеры и другое.

Шлем выдерживает попадание пули из пистолета Макарова с расстояния в пять метров, бронежилет - попадание из снайперской винтовки и автомата Калашникова. Оборудован системой охлаждения и автономными источниками питания. Имеет систему разведки, управления и связи «Стрелец».

Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные силы РФ.

Отметим, что в феврале прошлого года стало известно, что экипировка российского солдата «Сотник» будущего будет оснащена экзоскелетом.