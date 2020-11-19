Армия Ситуация в Сирии Замминистра обороны РФ Фомин встретился со спецпредставителем Генсека ООН по Сирии Андрей Аркадьев Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. © Фото: Минобороны России Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял в Москве специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, сообщает российское военное ведомство. «Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике в контексте политического урегулирования и деятельности сирийского Конституционного комитета», - говорится в сообщении. Фомин проинформировал об итогах состоявшейся 11-12 ноября 2020 года в Дамаске Международной конференции по возвращению сирийских беженцев на родину. В ходе беседы была отмечена важность более активного вовлечения профильных структур ООН в содействие послевоенному восстановлению Сирии, созданию в стране нормальных условий жизни в освобожденных от террористов районах. Привлечено внимание к усилиям сирийского правительства по всестороннему содействию гражданам, возвратившимся в места постоянного пребывания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика