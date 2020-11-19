Армия Российские миротворцы сопроводили колонну ВС Азербайджана в Карабахе Андрей Аркадьев Колонна ВС Азербайджана состояла из трех грузовиков «КамАЗ» с военнослужащими. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Российские миротворцы сопроводили колонну с азербайджанскими военнослужащими в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Колонна, состоящая из трех грузовиков «КамАЗ», прошла из города Шуша на территорию Физулинского района Азербайджанской Республики. В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент. Военнослужащих и технику перебрасывают в регион самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с аэродрома Ульяновск-Восточный в Ереван. Накануне, 18 ноября, сообщалось, что Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на размещение миротворцев в Нагорном Карабахе. Ранее лидеры Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня по всей линии соприкосновения. Согласно договоренностям, часть территорий непризнанной республики отошла Азербайджану, а противоборствующие стороны приступили к диалогу и обмену пленными и телами убитых. Для контроля над исполнением взятых на себя обязательств в регион вводится контингент российских миротворцев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика