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Стрельбы из САУ 2С1 «Гвоздика» и минометов «Сани»: в ВВО отметили День ракетных войск и артиллерии

Мария Герман
Андрей Аркадьев
11:47 19.11.2020
На тренировке на полигоне ВВО военнослужащие показали ветеранам, как работают расчеты самоходок и расчеты минометов «Сани».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Восточном округе отметили День ракетных войск и артиллерии. На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае военнослужащие выполнили залпы из САУ «Гвоздика», поздравив с профессиональным праздником не только себя, но и ветеранов-артиллеристов, которые присутствовали на тренировке.

Военнослужащие показали им, как работают расчеты самоходок и расчеты минометов «Сани», а также как они взаимодействуют с расчетами беспилотной авиации, которые в режиме реального времени корректируют цели артиллеристов.

По всему Восточному округу поздравляют ветеранов-артиллеристов. В Хабаровске для них провели практическую тренировку, а в городе Белогорск Амурской области и в Республике Бурятия под окнами домов ветеранов прошли концерты, духовые оркестры исполнили песни военных лет. Военнослужащие поблагодарили ветеранов за опыт, который они передали поколению нынешних артиллеристов.

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