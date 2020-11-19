Стрельбы из САУ 2С1 «Гвоздика» и минометов «Сани»: в ВВО отметили День ракетных войск и артиллерии

В Восточном округе отметили День ракетных войск и артиллерии. На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае военнослужащие выполнили залпы из САУ «Гвоздика», поздравив с профессиональным праздником не только себя, но и ветеранов-артиллеристов, которые присутствовали на тренировке.

Военнослужащие показали им, как работают расчеты самоходок и расчеты минометов «Сани», а также как они взаимодействуют с расчетами беспилотной авиации, которые в режиме реального времени корректируют цели артиллеристов.

По всему Восточному округу поздравляют ветеранов-артиллеристов. В Хабаровске для них провели практическую тренировку, а в городе Белогорск Амурской области и в Республике Бурятия под окнами домов ветеранов прошли концерты, духовые оркестры исполнили песни военных лет. Военнослужащие поблагодарили ветеранов за опыт, который они передали поколению нынешних артиллеристов.