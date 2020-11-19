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МО показало кадры погрузки техники на самолеты для переброски в Карабах

Андрей Аркадьев
11:00 19.11.2020
За прошедшие сутки самолеты военно-транспортной авиации выполнили 20 рейсов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы, которые направляются в Нагорный Карабах, осуществили погрузку техники в самолеты Ил-76 и Ан-124 «Руслан» на аэродроме Ульяновск-Восточный, сообщает Министерство обороны России.

За прошедшие сутки самолеты военно-транспортной авиации выполнили 20 рейсов. В Армению доставлено более 30 единиц автомобильной и специальной техники - бронетранспортеров, грузовых автомобилей повышенной проходимости, а также техника материально-технического обеспечения.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Ан-124 «Руслан» - самый тяжелый серийный самолет в мире. Способен перебрасывать груз в 120 тонн на расстояние до 4 800 километров.

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