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Штурм «захваченного города»: как проходит активная фаза российско-пакистанских учений «Дружба-2020»

Максим Гриценко
04:37 18.11.2020
Населенный пункт, который, по сценарию учений, захватили боевики, блокировали сразу восемь смешанных подразделений спецназа Пакистана и России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Спецназ Южного военного округа (ЮВО) совместно с пакистанскими коллегами уничтожил группу условных боевиков и освободил «захваченный город». На территории крупнейшего в Исламской республике антитеррористического центра «Пабби» началась активная фаза учений «Дружба-2020».

Взрыв на окраине деревни – сигнал к штурму. Спецназ поддерживает артиллерия. Вертолеты, поднимая столбы песка и пыли, обеспечивают естественную маскировку при высадке десанта.

Населенный пункт блокируют сразу восемь смешанных подразделений спецназа Пакистана и России. Саперы минируют участок бетонного забора пластичным зарядом, чтобы проделать проход для штурмовых подразделений. По сценарию учений, в селе группа боевиков удерживает заложников.

Штурм начинают одновременно с восьми разных направлений. Десант высаживают не только с воздуха. На передовой работают бронетранспортеры. Российские спецназовцы улыбаются – так показывают коллегам, что настрой должен быть боевой. Один из БТРов сносит часть укрепленного забора. Внутри машины почти ничего не чувствуется.

Пакистанские БТРы российский спецназ опробовал с интересом. Машины, по их словам, комфортные, но судя по опыту – есть как плюсы, так и минусы. Впрочем, тут же добавляют, как и у любой бронетехники. Есть боевая машина, а значит, найдется мощное средство к ее поражению. В бою от этого никто не застрахован.

Весь основной личный состав десанта находится в кормовой части машины. Десантирование намного проще, чем в старых российских БТРах, потому что вся задняя аппарель открывается целиком.

Вместе с тем бронетранспортеры плавающие, легкие и маневренные, развивают скорость до 65 километров в час. Внутри машины APC М113 американского производства можно установить крупнокалиберный пулемет и пусковую установку для противотанковых управляемых ракет TOW-2. Потолки выше, чем в российской бронетехнике, но личного состава можно разместить не очень много.

Группы спецназа ликвидировали боевиков, освободили заложников и выполняют отход. С места спецоперации эвакуируют раненого. В реальных условиях может быть и такое. Поэтому навык оттачивают до автоматизма. Сразу после отхода бойцы уничтожают самодельное взрывное устройство, которое боевики заложили в деревенской школе.

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