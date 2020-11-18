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Спасти тысячи жизней: российские военные доставили гумпомощь в провинцию Алеппо

Виктория Ивашечкина
03:00 18.11.2020
Офицеры ЦПВС наблюдают за ситуацией даже в небольших поселках и оказывают помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Колонна российского центра по примирению враждующих посетила поселок Сифат провинции Алеппо. Военных с гуманитарной помощью встречают в основном женщины, ведь большинство мужчин погибло за время войны. Здесь даже глава поселения женщина, что не в традициях сирийцев.

Их собственная пекарня была разрушена и ездить за хлебом теперь приходится в Алеппо, за 60 километров. Начальница Самира Хусия каждый день отправляет в город людей, чтобы они купили лепешек на весь поселок.

«Я, наверное, единственная женщина – глава поселка на всю провинцию Алеппо. Поначалу было трудно и непривычно и мне и моим избирателям, но потом все привыкли», - рассказала Хусия.

Для многих людей мука, сахар, рис и чай от российских военных – ощутимая помощь. В семьях много детей, живут бедно.

Одна из жительниц призналась, что у нее восемь детей, двое служат в армии. У старшего сына тоже многодетная семья, он с трудом может их прокормить. Особенно трудно приходится старикам, пенсии не хватает, а родственники вряд ли могут помочь. Самим не хватает даже на еду.

Мустафа Ибрагим, местный житель, признается, что у него пятеро детей, все со своими семьями, у них нет возможности помочь мужчине. А дома его ждет больная жена.

Офицеры ЦПВС внимательно наблюдают за ситуацией даже в таких небольших поселках и стараются оказывать помощь тем, кто в ней нуждается больше всего.

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