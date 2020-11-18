МО РФ: с 14 ноября в Степанакерт вернулись более 2600 беженцев

В среду, 18 ноября, в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись еще 936 беженцев. Начиная с 14 ноября вернулись в свои дома вернулись более 2,6 тысяч жителей Степанакерта. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Восемнадцатого ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулось еще 936 беженцев. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулось более 2,6 тысячи жителей, ранее покинувших свои дома», - говорится в сообщении.

Российские военнослужащие обеспечивали безопасность движения автобусов с беженцами через линию соприкосновения.

Ранее стало известно, что Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в составе миротворческого контингента РФ в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.