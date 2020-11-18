Шойгу провел переговоры с министром обороны Узбекистана
Стороны обсудили вопросы, касающиеся военного и военно-технического сотрудничества.
© Фото: ТРК "Звезда"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Узбекистана генерал-майором Баходиром Курбановым. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Баходиром Курбановым», - говорится в сообщении.
Стороны затронули широкий спектр вопросов, касающихся военного и военно-технического сотрудничества.