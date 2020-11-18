Шойгу: за последний год ДОСААФ активизировал работу с органами военного управления МО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду провел заседание Наблюдательного совета ДОСААФ, где заявил о необходимости улучшить управление имущественными и производственными комплексами ДОСААФ, возродить авиацию оборонного общества, поставил ряд других задач.

«Надо в самые сжатые сроки решить серьезные задачи по улучшению результатов хозяйственной деятельности ДОСААФ, улучшить управление имущественными и производственными комплексами ДОСААФ, возродить авиацию ДОСААФ, отрегулировать взаимодействие с образовательными структурами, серьезно улучшить кадровый состав», - сказал Шойгу.

При этом министр отметил улучшения в работе ДОСААФ по профессиональному обучению молодежи.

«За десять месяцев этого года по 14 военно-учетным специальностям подготовлено более 25 тысяч призывников. Около 300 тысяч молодых людей овладели востребованными в регионах массовыми техническими профессиями», - сказал Шойгу.

По его словам, военно-патриотическая работа общества за отчетный период была организована с акцентом на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Общее количество мероприятий военно-патриотической направленности с мая 2019 года по ноябрь 2020 года превысило пять с половиной тысяч, охват аудитории в основном допризывной молодежи составил около семи миллионов человек», - сказал Шойгу.

Он отметил важность начатой совместной работы ДОСААФ и «Юнармии».

«В деятельности юнармейского движения активно участвует Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ, объединяющая более 30 тысяч юнармейцев. В вопросе взаимодействия организаций необходимо в ближайшее время активно включиться в работу центров военно-патриотического воспитания "Авангард"», - сказал министр обороны.

По его словам, за последний год ДОСААФ России активизировал работу с органами военного управления Министерства обороны, освоил новые формы взаимодействия с допризывной молодежью и в целом выполнил все поставленные задачи.

«В декабре прошлого года состоялся V съезд ДОСААФ России, который утвердил стратегию развития оборонного общества на 2020-2024 годы. В настоящее время идет ее реализация», - сказал министр.

Он сообщил, что на заседании в среду будут обсуждены предложения по дальнейшему развитию оборонно-спортивного общества, военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке специалистов для Вооруженных сил и специалистов народного хозяйства, а также дальнейшие пути совершенствования учебно-материальной базы ДОСААФ России.