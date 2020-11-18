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Прыжок с парашютом из Л-410: кадры от первого лица

Андрей Аркадьев
15:44 18.11.2020
Порядка сотни прыжков выполнили специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной служб энегельсского соединения дальней авиации в ходе специальных сборов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Прыжок с борта самолета с задержкой раскрытия парашюта отработали военнослужащие энгельсского соединения дальней авиации. К тренировкам  привлекли специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной служб.

Десантирование осуществлялось из самолета Л-410 с парашютами Д1-5У и «Арбалет». Приземлиться нужно было на небольшую по размерам площадку.

В ходе тренировок отрабатывали применение аварийных средств спасения и навыки по эвакуации пострадавших. Участники сборов выполнили около 100 прыжков.

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