Прыжок с парашютом из Л-410: кадры от первого лица

Прыжок с борта самолета с задержкой раскрытия парашюта отработали военнослужащие энгельсского соединения дальней авиации. К тренировкам привлекли специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной служб.

Десантирование осуществлялось из самолета Л-410 с парашютами Д1-5У и «Арбалет». Приземлиться нужно было на небольшую по размерам площадку.

В ходе тренировок отрабатывали применение аварийных средств спасения и навыки по эвакуации пострадавших. Участники сборов выполнили около 100 прыжков.