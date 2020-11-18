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Контроль дорог и сопровождение беженцев: как соблюдается режим прекращения огня в Карабахе

Павел Ремнев
Андрей Аркадьев
14:02 18.11.2020
Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор, который проходит между Арменией и Нагорным Карабахом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе все 25 наблюдательных постов, в том числе в Лачинском коридоре - на самой короткой дороге, соединяющей Степанакерт и Армению. По ней при содействии российских военнослужащих, единственных, кто теперь может появляться там с оружием, в Карабах начали возвращаться беженцы.

Один из наблюдательных постов расположился на высоте более 2 000 метров над уровнем моря. Несмотря на холод и влагу, очень часто на позиции опускается туман, и тогда видимость практически нулевая.

За несколько дней миротворцы уже подготовили позиции, есть окопы и уже отрытая траншея, БТР. На дорогах до сих пор импровизированная баррикада, которая осталась еще со времен войны, чтобы проходящие машины сбрасывали скорость.

Местные жители давно ждали открытия Лачинского коридора. Через наблюдательный пост идут автомобили. Миротворцы досматривают каждую машину. К таким миссиям наши военнослужащие готовятся заранее.

По условиям трехстороннего соглашения, на дороге с оружием могут находиться только российские миротворцы. И армяне, и азербайджанцы разоружаются при выходе на Лачинский коридор.

Эта важнейшая в регионе трасса будет доступна для проезда всем, о чем позаботятся миротворцы. Однако в течение трех лет Армения обязана построить альтернативный маршрут на части трассы, огибающей город Шуша, который, по условиям соглашения, переходит Азербайджану.

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