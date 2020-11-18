Военнослужащие отбили атаку «террористов» на склады под Мурманском

Военнослужащие продемонстрировали тактику действий подразделений антитеррора и спецподразделений на учениях в Мурманской области.

Условные боевики попытались захватить склад с оружием и боеприпасами и взяли в заложники часового. Террористов обезвредили, но они успели поджечь склад. Личный состав с огнем не справился, поскольку площадь пожара была очень большая, боеприпасы начали взрываться, поэтому на помощь военным пришла спецтехника.

Тушением пожара занимались многофункциональные бронеавтомобили и машины разграждения. Сразу после этого саперы тщательно осмотрели всю территорию части, нашли неразорвавшиеся боеприпасы для последующей утилизации.