Военнослужащие отбили атаку «террористов» на склады под Мурманском
По сценарию «террористы» подожгли склад с боеприпасами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащие продемонстрировали тактику действий подразделений антитеррора и спецподразделений на учениях в Мурманской области.
Условные боевики попытались захватить склад с оружием и боеприпасами и взяли в заложники часового. Террористов обезвредили, но они успели поджечь склад. Личный состав с огнем не справился, поскольку площадь пожара была очень большая, боеприпасы начали взрываться, поэтому на помощь военным пришла спецтехника.
Тушением пожара занимались многофункциональные бронеавтомобили и машины разграждения. Сразу после этого саперы тщательно осмотрели всю территорию части, нашли неразорвавшиеся боеприпасы для последующей утилизации.