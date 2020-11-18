Опубликовано видео движения колонны российских миротворцев в Карабах

Колонну российских миротворцев, направляющихся в Нагорный Карабах, сняли на видео. Военнослужащие и военная техника были переброшены самолетами Ил-76 на аэродром Эребуни в Армении, сообщает Министерство обороны России.

После разгрузки техники колонна совершила марш из Еревана в Степанакерт. Безопасность движения обеспечивала военная полиция.

Всего из России в регион перебросят 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Напомним, в среду Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на отправку в регион российских миротворцев и техники.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы открыли движение по Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией. По нему уже двинулась первая колонна автомобилей.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.