Совфед согласовал использование российских ВС для миротворческой миссии в Карабахе

Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на отправку в Нагорный Карабах российских миротворцев и техники. Об этом говорится в постановлении, поддержанном на заседании верхней палаты.

Ранее глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что глава государства вправе направлять войска за рубеж без специального разрешения Совета Федерации, если речь идет о выполнении срочных задач. При отправке контингента на длительное время согласие Совфеда необходимо.

Ранее главы Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям, часть территорий непризнанной республики отошла Азербайджану, а противоборствующие стороны приступили к диалогу и обмену пленными и телами убитых. Для контроля над исполнением взятых на себя обязательств в регион вводится контингент российских миротворцев.