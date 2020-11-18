Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских артиллеристов с их профессиональным праздником. Шойгу отметил большой вклад их предшественников в победу в Великой Отечественной войне.

«Во все времена пушкари и бомбардиры, артиллеристы и ракетчики с честью несли свою службу, были достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине», - сказано в приказе министра обороны.

По словам главы Минобороны, воины-артиллеристы и ракетчики «образцово выполняли воинский долг» и в последующие годы в ходе локальных войн и конфликтов.

Шойгу также оценил выучку личного состава современных ракетных войск и артиллерии, а также новые вооружения. Напомним, День ракетных войск и артиллерии отмечается 19 ноября.