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Высший пилотаж в сложных метеоусловиях: на Северном Кавказе прошли учения экипажей Су-25СМ

Анастасия Фириченкова
08:41 17.11.2020
В ходе маневров военнослужащие ЮВО совершенствовали навыки пилотирования в горной местности при сложных метеорологических условиях на разных высотах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа (ЮВО) в рамках учений «уничтожили» заглубленный командный пункт условного противника при выполнении полетных заданий на авиационном полигоне Арзгирский на Северном Кавказе. К маневрам было привлечено около 200 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 5 самолетов.

Военнослужащие ЮВО совершенствовали навыки пилотирования в горной местности при сложных метеорологических условиях на разных высотах. В составе боевого звена экипажи СУ-25СМ преодолели систему ПВО «неприятеля», поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.

В текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ приняли участие в более чем 20 различных учениях, выполнили около 1,5 тысячи вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были выполнены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО, баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы.

Учения проводились на территории республик Северного Кавказа и Ставропольского края.

В общей сложности с начала текущего года каждый летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 120 часов. Около 40 часов налета были выполнены в сложных метеорологических условиях, горах, а также в ночное время.​

Также сейчас военные медики РФ продолжают оказывать помощь населению Южной Осетии. С начала функционирования мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в городе Цхинвал, около тысячи жителей республики получили медицинскую помощь.

В настоящее время на стационарном лечении в отделениях многофункционального госпиталя под постоянным наблюдением квалифицированного медицинского персонала находится около 50 пациентов.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для лечения в стационарных условиях пациентов с различными патологиями, в том числе инфекционного профиля.

По просьбе руководства Республики Южная Осетия Минобороны России был развернут мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи жителям региона в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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