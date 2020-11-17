Более 100 курсантов учебного центра ВВО приступили к сдаче водительских экзаменов

Близится конец года, а значит наступает пора экзаменов. По крайней мере для военных водителей, которые садятся за руль армейских грузовиков.

Военные водители, как и гражданские, руководствуются правилами дорожного движения, которые действуют на территории страны. Некоторые нюансы все же есть, они касаются правил движения в колонне.

Водители сдают экзамены в присутствии инспектора ГИБДД. Обучение в окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО) проходят более 100 курсантов. Они сдают экзамен на категорию «D» и «C».