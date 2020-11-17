Российский спецназ отработал навыки беспарашютного десантирования в рамках учений «Дружба-2020»

Участники международных учений «Дружба-2020» разыграли сразу несколько эпизодов, включая штурмовые действия в городских условиях, тактические приемы на местности и беспарашютное десантирование. Маневры состоялись на территории крупнейшего в Пакистане антитеррористического центра Пабби.

Уникальность для наших военнослужащих еще и в том, что все тренировки проходят с вооружением, которое используют в Пакистане. Это автоматы М4, пистолеты Glock, снайперские винтовки Remington 700 и М24, а также экипировка и средства связи.

Один из элементов учений - захват деревни. Специально для учений построили макеты десятка зданий, есть даже школа, больница, хитрые коридоры, подземные тоннели, тесные переулки и скрытые, замаскированные огневые точки.

В финале учений будет задействована авиация и бронетехника. Сейчас военнослужащие отрабатывают новые виды десантирования из вертолетов на макетах российского МИ-8.