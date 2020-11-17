В сопровождении российских миротворцев: кадры возвращения третьей колонны беженцев в Степанакерт

В понедельник, 16 ноября, в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца. «Звезда» публикует кадры возвращения третьей колонны беженцев.

Колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту «Ереван - Степанакерт» в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта.

Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 1200 жителей, ранее покинувших свои дома. Отмечается, что безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

Напомним, по указанию Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации указа президента страны Владимира Путина Минобороны приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С этой целью с 14 ноября в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.