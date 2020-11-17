Точно в цель: кадры учебного полета экипажей Су-25СМ на Северном Кавказе

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа (ЮВО) уничтожили заглубленный командный пункт условного противника. Полетные задания выполнялись на авиационном полигоне Арзгирский на Северном Кавказе.

В полетах участвовали около 200 летчиков и техников, специалистов наземных обеспечивающих служб, было задействовано пять самолетов. Военнослужащие ЮВО совершенствовали навыки пилотирования в горной местности при сложных метеорологических условиях на разных высотах.

«В составе боевого звена экипажи самолетов Су-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек», – рассказали в Минобороны.

В этом году экипажи штурмовиков Су-25СМ приняли участие в более чем 20 различных учениях, выполнили около 1,5 тысяч вылетов с применением штатного вооружения. Так, выполнялись задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО, баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы. Учения проводились на территории республик Северного Кавказа и Ставропольского края.

В общей сложности с начала текущего года каждый летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 120 часов, отметили в оборонном ведомстве. Около 40 часов налета были выполнены в сложных метеорологических условиях, горах, а также ночное время.