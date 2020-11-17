Замглавы МО РФ провел встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста

Во вторник, 17 ноября, в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны России генерала-полковника Александра Фомина и президента Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы гуманитарной обстановки в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе, противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, а также текущее состояние и перспективы сотрудничества Минобороны России с Международным Комитетом Красного Креста», - сказано в сообщении Минобороны.

Отмечается, что стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и развитии взаимодействия в ходе оказания гуманитарной помощи мирному населению в кризисных регионах мира.