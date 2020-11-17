Российские миротворцы, направленные в Карабах, открыли движение через Лачинский коридор

Российские миротворцы открыли движение по Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией. По нему уже двинулась первая колонна автомобилей.

Лачинский коридор - крайне важная дорога в Нагорном Карабахе, самый короткий путь в Армению. Долгое время он был перекрыт из-за боевых действий, но с сегодняшнего дня российские миротворцы готовы гарантировать безопасность всем, кто поедет по этой дороге.

«Сегодня мероприятие по открытию Лачинского коридора, благодаря усилию двух сторон была проделана большая работа по расчистке коридора и разминированию. С сегодняшнего дня гражданское население имеет возможность передвигаться во всех направлениях», - рассказал заместитель командующего российским миротворческим контингентом Алексей Полюхович.

Каждую машину тщательно осматривают, потому что нельзя, чтобы на линию соприкосновения попало оружие и боеприпасы. Одинаково строгие требования предъявляются к военнослужащим и Армении, и Азербайджана.

Всего миротворцы выставили 24 наблюдательных поста. На них в круглосуточном режиме будут контролировать соблюдение режима прекращения огня. Еще одна важная обязанность наших военных - обеспечить безопасность гражданского транспорта, поскольку с каждым днем все больше беженцев возвращаются домой.