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Российские миротворцы, направленные в Карабах, открыли движение через Лачинский коридор

Павел Ремнев
Андрей Аркадьев
15:46 17.11.2020
Ранее инженерные подразделения Вооруженных сил России провели работы по разминированию территории и ликвидации боеприпасов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы открыли движение по Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией. По нему уже двинулась первая колонна автомобилей.

Лачинский коридор - крайне важная дорога в Нагорном Карабахе, самый короткий путь в Армению. Долгое время он был перекрыт из-за боевых действий, но с сегодняшнего дня российские миротворцы готовы гарантировать безопасность всем, кто поедет по этой дороге.

«Сегодня мероприятие по открытию Лачинского коридора, благодаря усилию двух сторон была проделана большая работа по расчистке коридора и разминированию. С сегодняшнего дня гражданское население имеет возможность передвигаться во всех направлениях», - рассказал заместитель командующего российским миротворческим контингентом Алексей Полюхович.

Каждую машину тщательно осматривают, потому что нельзя, чтобы на линию соприкосновения попало оружие и боеприпасы. Одинаково строгие требования предъявляются к военнослужащим и Армении, и Азербайджана.

Всего миротворцы выставили 24 наблюдательных поста. На них в круглосуточном режиме будут контролировать соблюдение режима прекращения огня. Еще одна важная обязанность наших военных - обеспечить безопасность гражданского транспорта, поскольку с каждым днем все больше беженцев возвращаются домой.

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