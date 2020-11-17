В Самарской области юнармейцы устроили праздник для ветерана ВОВ в честь его дня рождения

В Самарской области юнармейцы на 94-летие участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Степанова устроили персональный праздник во дворе его дома с барабанами, знаменами и парадной коробкой.

Фронтовик вышел во двор и встретил юнармейцев в добром здравии. Юноши и девушки прочитали ветерану стихи, спели песни, сыграли на барабанах и прошли перед ним торжественным маршем, как на Параде Победы. К поздравлениям присоединились и местные органы самоуправления. Глава муниципального района Безенчукский Владимир Аникин и глава городского поселения Наталья Райская вручили Александру Михайловичу памятные подарки.

Александр Михайлович Степанов служил в артиллерийских подразделениях в должности водителя. Воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Перенес одну рану средней тяжести. Дошел до Берлина. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу» (за помощь раненому сослуживцу на поле боя), «За победу над Германией» и другими наградами.