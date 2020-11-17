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«Мир в моих руках»: «Юнармия» объявила о начале Всероссийского медиаконкурса

Роман Захаров
14:10 17.11.2020
От конкурсантов жюри ждет видеоролики, продолжительностью 4-7 минут. Главное условие - работа должна состоять из двух частей. В первой юные корреспонденты описывают актуальную, на их взгляд, проблему. Во второй части - предлагают способы ее решения.
«Мир в моих руках»: «Юнармия» объявила о начале Всероссийского медиаконкурса
© Фото: Пресс-служба «Юнармии»

«Юнармия» дала старт Всероссийскому медиаконкурсу «Мир в моих руках». Свои силы в творческом состязании могут попробовать, как опытные, так и начинающие юные корреспонденты. Срок представления работ - до 20 декабря 2020 года.

«Школа юнкоров – один из самых популярных и востребованных проектов Движения. Его основная задача - реализовать потенциал ребят. Мы хотим дать подросткам возможность почувствовать себя профессиональными корреспондентами, ведущими, операторами. В случае, если они решат сделать это делом всей своей жизни, "Юнармия" обеспечит их бесценными навыками. Совсем скоро филиалы школы заработают во многих городах России. Мы всегда придерживаемся принципа; есть спрос – будет предложение. Всероссийский медиаконкурс, который мы проводим совместно с нашим генеральным партнером ПАО Сбербанк, как раз поможет найти талантливых и заинтересованных в развитии этого направления ребят», - рассказал директор департамента военно-патриотического воспитания ВВПОД «Юнармии» Антон Кузнецов.

От конкурсантов жюри ждет видеоролики, продолжительностью 4-7 минут. Присылать их необходимо на электронную почту vkadre@yunarmy.ru. Главное условие, подчеркивают организаторы, работа должна состоять из двух частей. В первой юные корреспонденты описывают актуальную, на их взгляд, проблему. Во второй части - предлагают способы ее решения, а точнее варианты, которые сами смогут реализовать.   

«Таким образом, демонстрируя собственные усилия в решении вопроса, юнкоры показывают, что «Мир в их руках». Именно молодое поколение – инициативное, целеустремленное и активное, способно сделать этот мир лучше. Поэтому конкурс несет не только образовательную, но и общественную нагрузку», - подчеркнули в пресс-службе «Юнармии».

При выборе финалистов жюри будет руководствоваться не чувствами и эмоциями, а четкими параметрами: содержание, оригинальность подачи, техническая реализация, актуальность темы. Шанс есть у многих, ведь согласно регламенту конкурса, победителей будет несколько – по номинациям. А еще - главный приз и специальная награда от партнера конкурса - «KONIK Film Festival».

Юнармеец Аня Алхимова из Калужской области увлекается монтажом, а еще ведет свой блог на Youtube. Она точно знает, что может понравиться молодежной аудитории. Но для конкурса, пояснила девушка, пришлось изменить подход к тематике. Ее ролик будет «на злобу дня».

«Каждую весну мы с родителями выходим на субботник у озера. И собираем десятки мешков с мусором. Я хочу не только победить в медиаконкурсе, но и обратить внимание молодежи на главную проблему современного общества – неуважение к окружающему миру. Многие из нас восхищаются красотами других стран, но наши пейзажи ничуть не хуже, надо только разглядеть все это – за горами мусора. Печально, но многие уверены – что это не их забота. Пора менять сознание и поведение! Надеюсь, моя работа станет призывом к действию», - добавила Анна Алхимова.

Стоит отметить, что Школа юных корреспондентов – флагманский проект «Юнармии», который реализуется совместно с «Парком Патриот Медиа». Первая медиа-школа заработала летом 2017 года. Юнармейцы регулярно снимают сюжеты, освещают крупные мероприятия, берут интервью у знаменитостей.

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