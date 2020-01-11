«Адмирал Владимирский» зашел в Рио-де-Жанейро перед антарктическим походом

В пятницу, 10 января, российское океанографическое исследовательское судно ВМФ «Адмирал Владимирский» зашло в порт Рио-де-Жанейро на пути к берегам Антарктиды.

Руководитель совместной экспедиции Минобороны РФ и РГО, заместитель начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, капитан первого ранга Олег Осипов заявил, что за 27 суток похода от Лиссабона экипаж судна выполнил запланированную программу исследований в Атлантике.

Отмечается, что в этот период проводились маршрутные исследования, батиметрическая съемка, наблюдение за гидрометеорологическими параметрами.

«Мы измеряли ускорение силы тяжести, а также отдельные элементы магнитного поля Земли и, естественно, проводили гидрологические исследования», - сказал Осипов.

Он пояснил, что до Азорских островов судно двигалось в штормовых условиях в связи с неблагоприятными погодными условиями, когда порывы ветра достигали 30 м/с, а волны были до семи метров.

В Бразилии членам экипажа предстоит посетить местное военно-морское училище, после чего курсанты и слушатели военно-морской академии смогут оказаться на борту российского судна.

После небольшого перерыва «Адмирал Владимирский» отправится в 45-дневный поход в Южном океане, а после пересечения полярного круга двинется на запад в море Беллинсгаузена, где пройдет основная часть научно-исследовательских работ по подготовке к переизданию навигационных морских карт этого района, пишет ТАСС.

Кругосветная экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Крузенштерна и проводится в соответствии с решением министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.