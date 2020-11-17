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Юнармеец Виктория Апостолова вошла в число победителей конкурса «Большая перемена»

Роман Захаров
11:30 17.11.2020
По итогам состязания девушка стала одной из 300 победителей, которые получили по одному миллиону рублей.
Юнармеец Виктория Апостолова вошла в число победителей конкурса «Большая перемена»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Юнармеец Виктория Апостолова из Твери вошла в число победителей Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена», финал которого проводился с 31 октября по 5 ноября в Международном детском центре «Артек». Она успешно прошла все испытания и получила высокую оценку за свой проект «Журавлиный клин» в память о народных героях.

Виктория учится в 11-м классе в школе №49. В «Юнармии» состоит уже третий год. Является командиром отряда имени Героя Советского Союза Степана Горобца, созданного при Центре патриотического воспитания молодежи Калининского района. По словам девушки, «Большая перемена» - это огромный шанс реализовать себя в жизни, показать на что ты готов и определиться со своей будущей профессией.

«Конкурс проводился в несколько туров и больше всего мне запомнились "Командные состязания". На этом этапе дали три кейса, мы выбрали тот, что был связан с краеведческим музеем. Проанализировав обстановку в регионе, мы с ребятами пришли к выводу, что в Тверской области не хватает именно таких музеев. С этого и началась наша история создания проекта», - отметила Виктория Апостолова.

Девушка сразу определилась, что участие в «Большой Перемене» будет связано с патриотическим воспитанием молодежи. В ее команду вошли Юрий Ляшко из школы, где учится сама Виктория, Эмилия Кузнецова из гимназии №10 и учащаяся лицея №1 Анна Ленская. Наставником ребят стал руководитель Центра патриотического воспитания Калининского района, участник боевых действий Сергей Щукин.

Осознавая важность темы и основываясь на уже проделанной работе (летом юнармейцы проводили автопробег «Журавлиный клин»), команда выбрала направление «Помни». Ребята хотели показать важность поддержания мира и сохранения исторической памяти у современной молодежи. Так родилась идея с передвижным палаточным музеем, получившим название «Журавлиный клин». Для полного погружения в атмосферу планируется использование цифровых технологий, которые позволят воспроизвести даже запахи. Посетители смогут пострелять из окопа, оказать первую медицинскую помощь, познакомиться с техникой военных лет. Экскурсоводами в музее будут юнармейцы Тверской области, которые таким способом сами больше узнают об истории, а также донесут до всех посетителей основную идею направления «Помни».

«Своим проектом ребята показали, что сегодняшнее поколение помнит и чтит погибших в различных войнах и локальных конфликтах. Уроки прошлого нельзя забывать, чтобы не допустить подобного кровопролития вновь. Вот это и есть основная мысль - жить в мире и дружбе. Надеюсь, что проект получит поддержку не только в Тверской области, но и в других российских регионах», - подчеркнули в пресс-службе «Юнармии».

По итогам конкурса «Большая перемена» Виктория Апостолова вошла в число 300 победителей, которые получили по одному миллиону рублей. Эти средства можно будет потратить на оплату коммерческого обучения. Стоит отметить, что финалистами конкурса стали еще двое юнармейцев. Это ученица пензенской гимназии №6 Наталья Эрдели и Диляра Галиева, которая учится в школе №31 в Нижнекамске. Они также стали обладателями одного миллиона рублей.

Напомним, что в Международном детском центре «Артек» проходили финальные испытания Всероссийского конкурса «Большая перемена», которые собрали 1200 школьников из разных регионов России.  Цель конкурса - дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны в современном мире. В режиме видеоконференции с участниками финала пообщался президент России Владимир Путин. Он предложил сделать конкурс ежегодным, отметив, что от успеха талантливых ребят зависит благополучие и развитие нашей страны.

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