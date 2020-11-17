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Военный эксперт назвал главную цель создания пункта МТО ВМФ РФ в Судане

Роман Захаров
12:56 17.11.2020
Виктор Мураховский выразил надежду на то, что у России получится надолго закрепиться в Индийском океане.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МО РФ

Поручение президента Владимира Путина о создании в Судане пункта МТО ВМФ РФ обеспечит присутствие российских военных моряков в Индийском океане. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал военный эксперт Виктор Мураховский.

«Это обеспечивает присутствие нашего Военно-морского флота в Индийском океане. И в Красном море, если более узкий регион брать, это Суэцкий канал, и один из самых напряженных международных трафиков на пути из Азии в Европу. Это как раз через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное море. В Средиземном море у нас есть соединение корабельное на постоянной основе. В Индийское океане после Советского Союза у нас не осталось корабельного соединения. Но в Морской доктрине РФ говорится о том, что необходимо обеспечить присутствие во всех акваториях мирового океана. Эпизодически мы там бываем, в сопровождении, как правило, танкеров, буксиров и т.д. Я имею в виду отдельные боевые корабли, но для того, чтобы там постоянно присутствовать, конечно, необходима военно-морская база, как бы она не называлась. В этом случае в Судане удалось этот вопрос решить. И я должен сказать, что переговоры по нему велись долго - несколько лет», - объяснил специалист.

Мураховский напомнил, что при СССР наш Военно-морской флот несколько раз пытался закрепиться в данном регионе, однако в итоге это сделать не получалось. В заключение эксперт выразил надежду, что теперь у российского ВМФ получится надолго закрепиться в Индийском океане. 

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