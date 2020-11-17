Шойгу прибыл на космодром Плесецк, где готовят к запуску ракету «Ангара»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на космодром Плесецк в Архангельской области, где идет подготовка ко второму в истории запуску тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», сообщает с места корреспондент «Звезды». Первый пуск «Ангары» состоялся шесть лет назад - в декабре 2014 года.

Всего в рамках летных испытаний запланировано шесть пусков «Ангары-А5». Сегодня ракету с разгонным блоком «Бриз-М» планируется вывести на стартовый комплекс.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.