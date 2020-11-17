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Юнармейцы нарисовали граффити с ветераном на фасаде школы в Перми

Роман Захаров
08:11 17.11.2020
Фасад пермской школы № 136 теперь украшает картина с изображением фронтовика Алексея Богдаева.
Юнармейцы нарисовали граффити с ветераном на фасаде школы в Перми
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На улице Милиционера Власова в Перми появилось Граффити Победы, авторами которого стали местные юнармейцы. Теперь фасад школы № 136 украшает картина с изображением фронтовика, журналиста и автора книг о войне полковника в отставке Алексея Богдаева.

Пермь приняла эстафету у Владивостока, где в детском центре «Океан» юнармейцы нарисовали портрет пионера-героя Саши Ковалева. Что касается Алексея Богдаева, то он известен не только боевыми заслугами, но и своей общественной деятельностью и литературными трудами. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеран вместе с юнармейцами открывал онлайн-марафон «Память жива». Трансляция длилась шесть часов в социальной сети «ВКонтакте» и включала в себя рассказы ветеранов, интервью с российскими музыкантами и актерами, интернет-акцию «Бессмертный полк», конкурсы, творческие номера и многое другое.

«Кажется, что только недавно мы дали старт этой акции, а ее уже провели на юге, Дальнем Востоке и теперь вот здесь, на Урале. У каждого рисунка своя история, все они отличаются друг от друга. Например, в некоторых городах это символы Победы, в других ребята изображают портреты героев, которые имеют отношение к конкретной местности. В Перми рядом с ветераном нарисовали юнармейца, что по задумке авторов выражает благодарность за подвиг и нерушимую связь поколений», - отметил директор департамента военно-патриотической работы Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов.

Рядом с ветераном Алексеем Богдаевым изображена юнармеец Екатерина Хатипова.  За развитие юнармейского движения и достижения в спорте она награждена медалью «Юнармейская доблесть» 3-й степени.

Ранее такие граффити появились в Краснодаре, Магасе, Махачкале, Туапсе, Анапе и Владивостоке. Нижний Новгород станет следующим городом, где пройдет акция «Граффити Победы». Планируется, что до конца года к акции также присоединятся Хабаровск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Челябинск, Казань, Самара, Саратов и Волгоград.

Алексей Богдаев родился в 1924 году. В 1943 году был призван в Красную Армию, воевал на Первом Украинском фронте. Войну закончил в Германии в звании старшего сержанта. Награжден орденами Отечественной войны и Боевого Красного знамени, медалями, первую из них - «За боевые заслуги» - получил в госпитале, сразу после ранения у Зееловских высот (90 километров до Берлина). После окончания Великой Отечественной войны служил в военно-десантных войсках, преподавал на военной кафедре Пермского государственного университета. Журналист, редактор книги о ветеранах «Победители-потомкам», автор повести «Кинжальный огонь», составитель сборников рассказов и воспоминаний о войне, лауреат Всероссийского конкурса военно-патриотической поэзии им. М.Ю. Лермонтова.

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