Первая посадка Ка-27ПЛ на палубу: кадры испытаний новейшего корвета ТОФ

В Японском море продолжаются заводские ходовые испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», который до конца года войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ).

Сегодня в рамках программы испытаний в заливе Петра Великого корвет впервые принял на борт палубный противолодочный вертолет Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ. Экипаж вертолета выполнил десять взлетов и посадок на палубу боевого корабля.

Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. Водоизмещение корабля составляет 2200 тонн, экипаж - 99 человек.