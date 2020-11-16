В Новосибирск прибыл воинский эшелон с выпускниками учебных центров РВСН

Воинский эшелон с выпускниками учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прибыл в Новосибирск.

Уточняется, что более 1,5 тысячи военных, получивших удостоверения механиков-водителей многоосных автомобилей и водителей, специалистов по обслуживанию систем водоснабжения, систем энергоснабжения, а также по эксплуатации и ремонту систем связи, продолжат дальнейшую службу в частях и подразделениях Новосибирского ракетного соединения.

Маршрут воинского эшелона начался от города Знаменск и пролегал через города и станции Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Нижегородской, Кировской и Свердловской областей.

По прибытии эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке. При отправке военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В связи с обновлением вооружения и военной техники в учебных центрах РВСН введены новые специальности: «оператор технических средств охранной сигнализации и телевидения», а также «специалист по эксплуатации и обслуживанию машины инженерного обеспечения и маскировки».

Всего в соединения и воинские части РВСН воинским эшелоном будет доставлено более двух тысяч выпускников учебных центров.