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Очередная колонна беженцев прибыла в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев

Вадим Синицын
21:13 16.11.2020
Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.
Очередная колонна беженцев прибыла в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев
© Фото: Adrien Vautier globallookpress

Шестнадцатого ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта.
Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 1200 жителей, ранее покинувших свои дома. Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С этой целью с 14 ноября 2020 года в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: в течение 14 ноября 2020 г. осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября 2020 г. 19 автобусов (475 чел.).

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