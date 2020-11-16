Путин поручил подписать соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ
Подписать указанный документ поручено Министерству обороны России.
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Владимир Путин поручил подписать соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан», - сказано в документе.
Подписать указанное соглашение поручено Министерству обороны России.