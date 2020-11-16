Военный госпиталь в Хакасии принял первых пациентов с COVID-19
Сегодня военнослужащие развернули мобильный госпиталь в городе Черногорске - на базе местного реабилитационного центра.
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Мобильный многопрофильный госпиталь, развернутый Минобороны в Хакасии, принял первых больных коронавирусом.
В регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Число зараженных приближается к десятитысячной отметке. Гражданские специалисты уже с трудом справляются с наплывом заболевших, и военные врачи и медсестры берут часть нагрузки на себя.
Госпиталь оснащен аппаратами ИВЛ и УЗИ, анализаторами крови, ПЦР-лабораторией и другим необходимым оборудованием. Одновременно в нем могут проходить лечение до сотни пациентов.