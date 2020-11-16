Военный госпиталь в Хакасии принял первых пациентов с COVID-19

Мобильный многопрофильный госпиталь, развернутый Минобороны в Хакасии, принял первых больных коронавирусом.

В регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Число зараженных приближается к десятитысячной отметке. Гражданские специалисты уже с трудом справляются с наплывом заболевших, и военные врачи и медсестры берут часть нагрузки на себя.

Госпиталь оснащен аппаратами ИВЛ и УЗИ, анализаторами крови, ПЦР-лабораторией и другим необходимым оборудованием. Одновременно в нем могут проходить лечение до сотни пациентов.