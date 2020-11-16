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Военный госпиталь в Хакасии принял первых пациентов с COVID-19

Андрей Аркадьев
18:56 16.11.2020
Сегодня военнослужащие развернули мобильный госпиталь в городе Черногорске - на базе местного реабилитационного центра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мобильный многопрофильный госпиталь, развернутый Минобороны в Хакасии, принял первых больных коронавирусом.

В регионе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Число зараженных приближается к десятитысячной отметке. Гражданские специалисты уже с трудом справляются с наплывом заболевших, и военные врачи и медсестры берут часть нагрузки на себя.

Госпиталь оснащен аппаратами ИВЛ и УЗИ, анализаторами крови, ПЦР-лабораторией и другим необходимым оборудованием. Одновременно в нем  могут проходить лечение до сотни пациентов.

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