Главком ВМФ адмирал Евменов посетил Центральный военно-морской музей

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов осмотрел экспозицию и фонды Центрального военно-морского музея, а также провел рабочее совещание, где обсуждалось взаимодействие Адмиралтейства и музея.

В совещании приняли участие директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, сотрудники музея, начальники органов управления ВМФ. Особый акцент был сделан на работу по подготовке к 325-летию Российского флота, которое будет отмечаться в 2021 году, на активизацию совместной работы в интересах сохранения исторических традиций ВМФ, на дальнейшее расширение военно-исторической работы с участием музея на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии.

Директор музея Руслан Нехай доложил главкому ВМФ об основных направлениях по развитию филиалов музея в Санкт-Петербурге, на Балтийском и Черноморском флотах.

Евменов осмотрел экспозицию музея, включая выставку художника-мариниста Сергея Макарова, фотовыставку «Аристократы морей», посвященную 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды, подготовленную действительными членами Русского географического общества, членами Российского исторического общества и Творческого союза художников России фотографами Александром Алякринским, Юрием Масляевым, Александром Кильметом, художником-дизайнером Роситой Руис.

«Центральный Военно-морской музей – это музей Мирового уровня. Он является хранителем исторической летописи Российского флота, более, чем трехвековых его традиций», - сказал Евменов.

Он добавил, что Главное командование ВМФ будет и далее тесно взаимодействовать с Центральным военно-морским музеем, используя его уникальный потенциал для воспитания новых поколений военных моряков.